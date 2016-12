N24 Doku 22:10 bis 23:15 Dokumentation Aufbruch ins All - Space Race USA 2013 Merken 1957 ist der Weltraum Schauplatz des Kalten Krieges. Die Sowjetunion gewinnt mit dem Satelliten Sputnik und dem ersten Kosmonauten Juri Gagarin den Wettlauf ins All. Doch die USA ziehen nach. Neil Armstrong betritt 1969 als erster Mensch den Mond. "Aufbruch ins All - Space Race" dokumentiert die Geschichte der Raumforschung mit Originalaufnahmen und zeigt Pioniere, hart erkämpfte Erfolge, aber auch Fehlschläge, die heutige hochtechnisierte Missionen erst möglich machten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Space Voyages