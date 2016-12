N24 Doku 19:45 bis 20:10 Dokumentation Science of Stupid - Wissenschaft der Missgeschicke D 2014 Merken Jochen Schropp präsentiert anhand zahlreicher Videobeispiele, dass sich die Grenzen der Physik auch durch riskante Stunts nicht austricksen lassen: Wie gelingt beispielsweise ein Absprung mit dem Snowboard? Warum sollte Zimt lieber niemals pur verspeist werden? Und wie schafft es ein Kletterer eine Felswand zu bezwingen? Die Doku-Reihe "Science of Stupid" nimmt die missglückten Tricks mithilfe der Wissenschaft genauer unter die Lupe und erklärt, wie es richtig funktioniert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Science of Stupid