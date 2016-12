N24 Doku 06:55 bis 07:20 Dokumentation Science of Stupid - Wissenschaft der Missgeschicke GB 2015 Merken Die Winterzeit bringt Schnee und Eis - und jede Menge Spaß. Der für viele Menschen schönsten Zeit des Jahres widmet "Science of Stupid" ein kurzweiliges Christmas Special mit den besten Amateuraufnahmen rund um Winter und Weihnachten. Statt anmutiger Tänze unterm Mistelzweig artet das fröhliche Fest allerdings im einen oder anderen Fall zum schamvoll endenden Partycrash aus. Und auch in freier Natur kommt es zu Missgeschicken besonderer Art, u.a. beim Schneeballwerfen und Schlittenfahren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Science of Stupid: Specials