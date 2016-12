n-tv 04:35 bis 05:15 Dokumentation Mit Bagger und Kettensäge D 2014 16:9 HDTV Live TV Merken Kettensäge statt Kugelschreiber: Ihre Berufe in Deutschland haben die Wehrs 2008 an den Nagel gehängt, um in einer 50 Seelen-Gemeinde mitten im schwedischen Nichts Blockhäuser zu bauen. Ihr Wissen geben sie auf ihrem Grundstück, einem ehemaligen Bauernhof, weiter. Dort veranstalten die Wehrs regelmäßig Kurse für Interessierte dieser Bautechnik. Baumstämme müssen gefällt, entrindet, markiert und millimetergenau bearbeitet werden. Die n-tv Dokumentation begleitet eine Kurswoche mit zwei deutschen Teilnehmern bei ihrem Blockhaus-Abenteuer mit Motorsägen, Baggerfahren und Kochen am Lagerfeuer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mit Bagger und Kettensäge

