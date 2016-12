n-tv 19:30 bis 20:00 Dokumentation Tierisch tödlich - Willkommen in Australien GB 2016-12-27 11:30 16:9 HDTV Live TV Merken Python-Schlangen in freier Wildbahn, gigantische Haie und gefährliche Krokodile - das und noch viel mehr erwartet Schädlingsbekämpfer aus Großbritannien auf ihrer Reise nach Australien. Auf ihrer Mission Neues zu entdecken, geraten sie das ein oder andere Mal an ihre Grenzen. Die n-tv Dokumentation folgt ihnen auf Schritt und Tritt. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Deadliest Pests Down Under