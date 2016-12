n-tv 11:10 bis 12:00 Dokumentation Galapagos - Schöpfung GB 2013 2016-12-28 08:10 16:9 HDTV Live TV Merken Die Galapagosinseln gelten seit ihrer Entdeckung als Laboratorium der Evolution. Der britische Naturforscher David Attenborough erläutert in atemberaubenden Bildern, wie aus steriler Ödnis einer der weltweit facettenreichsten Lebensräume erwuchs. Entscheidende Faktoren waren dabei unter anderem gewaltige Vulkaneruptionen, ferne Meeresströmungen und verirrte Pflanzensamen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Attenborough (Himself) Moderation: David Attenborough Originaltitel: Galapagos 3D Regie: Martin Williams Musik: Elik Alvarez, Joel Douek, Freddy Sheinfeld