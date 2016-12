n-tv 06:10 bis 07:00 Dokumentation Zukunft Erde: Kollision der Kontinente USA 16:9 Live TV Merken Wie sieht unsere Erde wohl in 250 Millionen Jahren aus? Was wäre, wenn ein Astronaut von heute nach dieser unendlich langen Zeit zurückkehren würde? Die Erde könnte wieder ein Superkontinent sein. Wenn alle Landmassen über die Jahrtausende wieder zusammen driften, würden alle Monumente der Menschheit verschwunden sein, pulverisiert durch die Macht der Tektonik und geologische Kräfte. Gäbe es überhaupt noch einen Beweis unserer Kultur? Die Dokumentation folgt dem fiktiven Rückkehrer auf seiner Erkundungstour durch die fremde Heimat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Clash of the Continents - End of Eden