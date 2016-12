RTS Deux 22:35 bis 23:35 Sonstiges The Affair Au commencement USA 2014 Merken Noah Soloway est marié, père de deux enfants. Il exerce la profession de professeur et vient de publier un premier roman. Il est interrogé par la police dans le cadre d'une affaire dont nous ne savons encore rien. L'enquêteur Jeffries lui demande de raconter de quelle façon "tout" a commencé. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dominic West (Noah Solloway) Ruth Wilson (Alison Bailey) Maura Tierney (Helen Solloway) Joshua Jackson (Cole Lockhart) Julia Goldani Telles (Whitney Solloway) Leya Catlett (Stacey Solloway) Jadon Sand (Trevor Solloway) Originaltitel: The Affair Regie: Mark Mylod Drehbuch: Sarah Treem, Hagai Levi Musik: Marcelo Zarvos