RTL 19:05 bis 20:15 Dokusoap Bauer sucht Frau - Endlich Urlaub D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Bruno & Anja machen einen Ausflug in die Wüste und , wo sie auf Kamelen reiten in einem traditionellem Wüstenofen einen Ziegenbraten zubereiten, den sie auch natürlich verzehren. Narumol zeigt ihrer Familie einen Floatmarkt. Auf der gemeinsamen Bootstour über den Markt freut sich die Familie, bevor sie Aale und Muscheln frei lassen und Narumol dazu ein Gebet liest. Diese Zeremonie soll der Familie Glück bringen. Rainer wollte eigentlich einen "Knicksboxkurs" (Kickbox-Kurs) besuchen, gelandet sind er und Heinrich allerdings bei einem Ninja-Trainer. Zuerst ist den Schäfern der schwarz gekleidete Mann unheimlich - aber nach einer kurzen Gewöhnungsphase üben sie fleißig mit. Anschließend darf auch eine traditionelle Teezeremonie in Japan nicht fehlen. Die beiden sind erstaunt, wie aufwendig der Tee zubereitet wird. Jamaika, Inselstaat in der Karibik: Sonne, Palmen, Strand und Meer - doch Torsten muss ins Krankenhaus. Eine Venenentzündung fesselt ihn drei Tage ans Bett. Doch zum Ende des Urlaubs erfüllen der Kuhbauer und seine Sandra sich einen Lebenstraum: Sie besuchen die Dolphins Cove und schwimmen mit den Delfinen. Auf dem Craft Markt in Montego Bay werden Souvenirs geshoppt, Zöpfe geflochten und der Urlaub schließlich in einer Cocktailbar gekrönt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Inka Bause Originaltitel: Bauer sucht Frau - Endlich Urlaub