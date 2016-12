RTL 14:20 bis 16:20 Actionfilm Nachts im Museum USA, GB 2006 Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Larry Daley ist ein gutherziger Taugenichts, der es nicht auf die Reihe bekommt, einen regulären Job zu finden. Doch seine Ex-Frau Erica setzt ihn mächtig unter Druck. Nur mit einem festen Arbeitsplatz und einem geregelten Leben soll er seinen geliebten Sohn Nick sehen dürfen. In seiner Verzweiflung entschließt sich Larry, einen Posten zu suchen. Im New Yorker Museum of National History hat er Glück und wird dort als Nachtwächter eingestellt. In seiner ersten Nacht im neuen Job bekommt Larry eine Taschenlampe und eine Gebrauchsanweisung in die Hand gedrückt. Dann wird er alleine gelassen in der unheimlichen Stille des riesigen Museums. Zumindest denkt er, dass er alleine ist. Ungläubig und voller Verwunderung muss Larry feststellen, dass die prähistorischen Biester und ausgestellten Ikonen um ihn herum auf magische Weise nacheinander zum Leben erwachen - und ein Werk der Zerstörung beginnen. Der Tyrannosaurus Rex und Attila der Hunnenkönig pflügen einen Pfad der Verwüstung durch die Museumskorridore. Indianer kämpfen gegen Gladiatoren, die Maya-Krieger spielen ebenso verrückt wie die Neandertaler, doch die größte Gefahr geht von den wilden Tieren wie Löwen und Affen aus, die Larry entweder zur Verzweiflung bringen oder ihm nach dem Leben trachten. Larry hat überhaupt keine Ahnung, wie er das Museum wieder unter seine Kontrolle bringen soll... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ben Stiller (Larry Daley) Carla Gugino (Rebecca) Dick Van Dyke (Cecil) Mickey Rooney (Gus) Robin Williams (Teddy Roosevelt) Bill Cobbs (Reginald) Ricky Gervais (Dr. McPhee) Originaltitel: Night at the Museum Regie: Shawn Levy Drehbuch: Robert Ben Garant, Thomas Lennon Kamera: Guillermo Navarro Musik: Alan Silvestri Altersempfehlung: ab 6