Im Rahmen der ADAC SportGala, die in diesem Jahr in der ADAC Zentrale in München stattfindet, werden die Sieger der Motorsportsaison im feierlichen Rahmen geehrt. In diesem Jahr geht der prestigeträchtige Titel "Motorsportler des Jahres", der von einer Fachjury aus ADAC Vertretern und Journalisten vergeben wird, einstimmig an den Formel-1-Piloten Nico Rosberg. Als "Junior-Motorsportler des Jahres" wird der 19-jährige Maximilian Günther ausgezeichnet, der in dieser Saison den Vizetitel in der Formel-3-Europameisterschaft holen konnte. Darüber hinaus dürfen sich bei der Gala auch die Sieger der ADAC Motorsportserien feiern lassen, wie beispielsweise Connor de Phillippi und Christopher Mies ALS, die in dieser Saison das ADAC GT Masters gewinnen konnten.