VOX 23:00 bis 01:00 Komödie Ein Chef zum Verlieben USA, AUS 2002 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Was wäre Millionär George Wade bloß ohne seine neue Chefanwältin, Lucy Kelson? Zwar ist Lucy eigentlich eine bekennende Menschen- und Umweltrechtlerin, aber dem lukrativen Angebot des Inhabers von Wade Corporation kann die junge Harvard-Absolventin dann doch nicht widerstehen. Nun ist die hervorragende Juristin rund um die Uhr im Einsatz - Schlafmangel und Magengeschwüre inklusive. Dabei raubt nicht nur die Arbeit Lucy die Nachtruhe, sondern vor allem George. Für den smarten, charmanten und etwas egozentrischen Chef ist Lucy unentbehrlich geworden, außerdem verstehen sich die beiden blind. Doch der engagierten Anwältin kommen moralische Zweifel und sie befürchtet, ihre eigentlichen Ziele aus den Augen zu verlieren. Kurzerhand kündigt Lucy und George ist darüber nicht gerade glücklich, lässt sie aber unter der Bedingung gehen, dass sie selber für Ersatz sorgt. Lucy sucht und findet die ehrgeizige, junge Anwältin June Carter. Nach dem Dauerstress freut sich Lucy, endlich wieder Aufgaben übernehmen zu können, die ihrem sozialen Engagement entsprechen. Doch als sie merkt, dass ihre Nachfolgerin George nicht nur in beruflicher Hinsicht nahekommt, verspürt sie eine ganz unprofessionelle Eifersucht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sandra Bullock (Lucy Kelson) Hugh Grant (George Wade) Alicia Witt (June Carver) Dana Ivey (Ruth Kelson) Robert Klein (Larry Kelson) Heather Burns (Meryl Brooks) David Haig (Howard Wade) Originaltitel: Two Weeks Notice Regie: Marc Lawrence Drehbuch: Marc Lawrence Kamera: László Kovács Musik: John Powell