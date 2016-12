VOX 18:00 bis 20:15 Märchenfilm Das Wunder von Manhattan USA 1994 Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Ein volltrunkener und pöbelnder Weihnachtsmann: Eine Katastrophe für die Weihnachtsparade des Kaufhauses 'Cole'. Spontan übernimmt Kriss Kringle den Job und erfüllt seine Aufgabe mit Herz und Leidenschaft. Auch die Tage darauf ist er als Weihnachtsmann im Kaufhaus tätigt und nimmt fleißig die zahlreichen Wünsche der Kinder entgegen. Und es kommt noch besser: Er sieht dem echten Nicolaus nicht nur verblüffend ähnlich, er behauptet sogar, der Echte zu sein. Das Kaufhaus profitiert hervorragend von der authentischen Darstellung des alten Mannes, da er das Vertrauen der Kunden gewinnt und somit die Kasse klingeln lässt. Die Kinder zweifeln natürlich keine Sekunde an seiner Geschichte. Die Erwachsenen hingegen halten Kriss Kringle allmählich für vollkommen verrückt. Bösartige Neider sorgen schließlich dafür, dass er in einer Psychiatrie weggesperrt wird. Es scheint, als wäre das Weihnachtsfest ernsthaft in Gefahr. Doch diese Ungerechtigkeit wollen die kleine Susan und ihre Mutter Dorey nicht zulassen und kämpfen gemeinsam mit vielen anderen Menschen für den Glauben an den Weihnachtszauber. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Attenborough (Kris Kringle) Elizabeth Perkins (Dorey Walker) Dylan McDermott (Bryan Bedford) J.T. Walsh (Ed Collins) James Remar (Jack Duff) Jane Leeves (Alberta Leonard) Simon Jones (Mr. Shellhammer) Originaltitel: Miracle on 34th Street Regie: Les Mayfield Drehbuch: George Seaton, John Hughes Kamera: Julio Macat Musik: Bruce Broughton