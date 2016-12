VOX 10:25 bis 12:15 Komödie Mein Partner mit der kalten Schnauze USA 1989 Stereo 16:9 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Zivilfahnder Thomas Dooley vom Rauschgiftdezernat in San Diego soll für seinen verschwenderischen Ermittlungsstil büßen. Nicht selten enden seine Verfolgungsjagden mit dem Totalschaden des entsprechenden Einsatzwagens. Da er kurz davor steht, den größten Drogenboss der Stadt hochzunehmen, erklärt er sich bereit, mit einem neuen Partner zusammenzuarbeiten: K-9, einem deutschen Schäferhund. Als Strafe für Dooleys Eigensinn gedacht, entwickelt sich der Vierbeiner aber schon bald zum wertvollen Kollegen. Erschwert wird die Kooperation anfangs noch durch gegenseitige Antipathie: Egal, ob Dooley K-9 im offenen Cabrio durch die Waschstraße schickt oder den Drogenhund in den Schrank sperrt, "Killer" weiß eine entsprechende Antwort. Das Verhältnis bessert sich schlagartig, als K-9 seinen zweibeinigen Partner aus einer Gaunerkaschemme rettet. Gerade rechtzeitig, denn Drogenkönig Lyman greift inzwischen zu härteren Mitteln. Er entführt Dooleys Herzblatt Tracy... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Belushi (Thomas Dooley) Mel Harris (Tracy) Kevin Tighe (Lyman) Ed O'Neill (Lieutenant Brannigan) James Handy (Lieutenant Byers) Daniel Davis (Halstead) Cotter Smith (Gilliam) Originaltitel: K-9 Regie: Rod Daniel Drehbuch: Steven Siegel, Scott Myers Kamera: Dean Semler Musik: Miles Goodman Altersempfehlung: ab 12