VOX 05:40 bis 07:20 Familienfilm Eine Prinzessin zu Weihnachten USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Für die siebenjährige Maddie und den 14-jährigen Milo neigt sich ein schicksalhaftes Jahr dem Ende: Ihre Eltern starben unerwartet. Jetzt leben sie bei ihrer Tante Jules und das erste Weihnachtsfest ohne Eltern naht. Doch besinnlich ist das Leben der kleinen Familie zurzeit überhaupt nicht. Das Kindermädchen hält den Trubel nicht mehr aus und kündigt, Jules verliert ihren Job in einem Trödelladen und Milo bringt sich nach einem Diebstahl in ernsthafte Schwierigkeiten. Keiner blickt mit Vorfreude auf das bevorstehende Weihnachtsfest. Dann steht plötzlich auch noch Paisley Winterbottom vor der Tür, der Butler von Großvater Edward. Nachdem der adlige Edward, Herzog von Castlebury, bisher jeglichen Kontakt zu seinen Enkelkindern vermied, weil sie die Kinder einer Bürgerlichen sind, lädt der konservative alte Mann sie nun überraschend zu sich nach Europa ein. Angekommen in Castlebury Hall eröffnet sich den Kindern und Jules eine Traumwelt: Großvater Edward lebt in einem prächtigen Schloss, das Hauspersonal liest ihnen jeden Wunsch von den Lippen ab und auch Prinz Ashton, der Onkel von Maddie und Milo, kümmert sich rührend um die Gäste. Doch die gute Stimmung kippt, als klar wird, dass Edward kein Freund von Weihnachten ist - zu sehr erinnert ihn das Fest der Liebe an seinen kürzlich verstorbenen Sohn. Ein Weihnachtsbaum oder ein Weihnachtsfest kommt für den starrköpfigen Herzog von Castlebury daher nicht in Frage. Mit Hilfe von Ashton gelingt es Jules, Edward doch noch von der Bedeutung von Weihnachten zu überzeugen und ganz nebenbei knistert es zwischen dem Prinzen und der Frau aus einfachen Verhältnissen plötzlich gewaltig. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Roger Moore (Edward Duke of Castlebury) Katie McGrath (Jules Daly) Sam Heughan (Ashton Prince of Castlebury) Charlotte Salt (Lady Arabella Marchand du Belmont) Travis Turner (Milo Huntington) Leilah de Meza (Maddie Huntington) Miles Richardson (Paisley Winterbottom) Originaltitel: A Princess for Christmas Regie: Michael Damian Drehbuch: Janeen Damian, Michael Damian Kamera: Viorel Sergovici Musik: Mark Thomas