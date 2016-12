RTL II 09:50 bis 12:05 Abenteuerfilm Die Goonies USA 1985 Stereo 16:9 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Die Goonies sind eine Gang von Kindern und Jugendlichen, die wie Pech und Schwefel zusammenhalten. Sie leben in einer kleinen Siedlung an der Pazifikküste im Nordwesten der USA, und sie lieben diese Gegend über alles. Dort können sie machen, was sie wollen und sich frei bewegen. Ihre Eltern sind jedoch alle pleite, und beschließen deshalb, ihre Häuser an einen Investor zu verkaufen. Als die Goonies erfahren, dass die Investoren planen, ihren Heimatort dem Erdbodenboden gleich zu machen, damit dort ein Golfplatz entstehen kann, sind sie entsetzt. Doch da findet einer von ihnen eine alte Schatzkarte auf einem Dachboden, die den Weg zu einem sagenhaften Piratenschatz weist. Schon bald entdecken sie den Einstieg in ein Höhlensytem, in dem laut der Karte der Schatz versteckt sein soll. Nachdem sie in das verzweigte Tunnelsystem eingestiegen sind, bemerken sie jedoch, dass sie dort nicht alleine sind. Auch die Fratellis, eine üble Diebesbande, hat inzwischen von den Reichtümern in der Höhle Wind bekommen und ist ihnen gefolgt. Der unterirdische Weg durch die Grotte erweist sich als extrem gefährlich. Es wimmelt von Fallen, die die Piraten einst angelegt haben, um ihre Habe zu sichern. Falltüren gehen auf und Felsen stürzen auf die Goonies nieder. Doch nichts kann sie von ihrem Weg abbringen und jede gemeisterte Etappe schweißt die Gruppe mehr zusammen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sean Astin (Mikey) Josh Brolin (Brand) Jeff Cohen (Chunk) Corey Feldman (Mouth) Kerri Green (Andy) Martha Plimpton (Stef) Ke Huy Quan (Data) Originaltitel: The Goonies Regie: Richard D. Donner Drehbuch: Steven Spielberg, Chris Columbus Kamera: Nick McLean Musik: Dave Grusin Altersempfehlung: ab 12