"Baby" Houseman (Jennifer Grey) ist mit ihren wohlhabenden Eltern und ihrer Schwester auf dem Weg in ein Feriencamp. Dort verliebt sie sich in den Tänzer Johnny (Patrick Swayze). Doch der aufmüpfige, einfache Johnny ist so gar nicht nach dem Geschmack von "Babys" Vater. Der würde sie lieber mit dem schnöseligen Hotelerben sehen. Dann wird Johnny auch noch des Diebstahls verdächtigt und steht vor dem Rausschmiss. - Das moderne Tanzmärchen mit heißen Rhythmen und viel Gefühl ist längst Kult. Oscar für den besten Filmsong! In Google-Kalender eintragen