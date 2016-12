ONE 04:00 bis 04:45 Reportage Ausgerechnet Küche D 2016 2016-12-30 10:45 Stereo 16:9 Merken Durchschnittlich drei Küchen legen wir Deutschen uns im Laufe unseres Lebens zu. Und dabei hat die Durchschnittsküche etwa acht Quadratmeter Fläche. Das sind die Eckdaten für Daniel Aßmanns Recherchereise: Dafür entwirft er mit einem Profi "auf dem Papier" zunächst eine Modellküche. Oberflächen, Material, Geräte von teuer bis günstig, von edel bis praktisch. Daniel Aßmann zeigt, was eine Küche wirklich kostet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Daniel Aßmann Originaltitel: Ausgerechnet Küche

