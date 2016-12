ONE 02:00 bis 03:30 Komödie Rosalie goes shopping USA, D 1989 Stereo 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Rosalie aus Bad Tölz lebt mit ihrem Mann, einem US-amerikanischen GI, in der Kleinstadt Stuttgart im US-Bundesstaat Arkansas. Mit 37 Kreditkarten, gefälschten Schecks und dubiosen Transaktionen erfüllt sie ihrem Mann und ihren sieben Kindern alle Konsumwünsche. Eine dieser Anschaffungen, die sie für ihre Familie tätigt - ein neuer Computer - hat erstaunliche Konsequenzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marianne Sägebrecht (Rosalie) Brad Davis ("Liebling" Ray) Judge Reinhold (Priester) Erika Blumberger (Rosalies Mutter) Willy Harlander (Rosalies Vater) John Hawkes (Schnucki) Patricia Zehentmayr (Barbara) Originaltitel: Rosalie Goes Shopping Regie: Percy Adlon Drehbuch: Percy Adlon, Eleonore Adlon, Christopher Doherty Kamera: Bernd Heinl Musik: Bob Telson Altersempfehlung: ab 6