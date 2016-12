ONE 22:05 bis 23:40 Krimi Tatort Klingelingeling D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Während der Polizeichor in der Kantine des Präsidiums "Stille Nacht, heilige Nacht" singt, wird in der kleinen Kirche am Alten Südfriedhof unbeobachtet ein totes Baby vor dem Altar abgelegt - mit der Bitte um Beerdigung. Batic (Miroslav Nemec) und Leitmayr (Udo Wachtveitl) stehen fassungslos vor der Kinderleiche. Dr. Steinbrecher (Robert Joseph Bartl) stellt Tod durch Ersticken kurz nach der Geburt fest. Am selben Tag war eine junge Rumänin (Mathilde Bundschuh), die kurz zuvor entbunden hatte und auf der Straße zusammenbrach, in eine Münchner Klinik eingeliefert worden. Doch sie verschwand, angeblich von ihrem Ehemann (Florin Piersik jr.) abgeholt. Ungefähr zeitgleich tauchte eine andere junge Rumänin (Cosmina Stratan) völlig aufgelöst mit einem Neugeborenen in einer Arztpraxis auf, bat verzweifelt um Hilfe und flüchtete, als der Arzt die Polizei rief. Wie gehören die beiden Frauen zusammen? Was ist passiert? Batic und Leitmayr kommen bei ihren Ermittlungen einem organisierten Bettlerclan auf die Spur, der sein Lager am Stadtrand von München aufgeschlagen hat und gerade zu Weihnachten auf das große Geschäft hofft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Miroslav Nemec (Ivo Batic) Udo Wachtveitl (Franz Leitmayr) Cosmina Stratan (Anuscha Dablika) Mathilde Bundschuh (Tida Dablika) Florin Piersic jr. (Radu Stelica) Florian Karlheim (Klaus Bernauer) André Szymanski (Alexander Gastner) Originaltitel: Tatort Regie: Markus Imboden Drehbuch: Dinah Marte Golch Kamera: Peter von Haller Musik: Verena Marisa