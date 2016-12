tagesschau24 04:30 bis 05:00 Reportage Der Engel der Matrosen Weihnachten im Hamburger Hafen Der Engel der Matrosen - D 2014 Live TV Merken Heiligabend verbringt Maike Puchert (28) gern unterm Tannenbaum - aber nicht zu Hause. Sie kümmert sich bei der Hamburger Seemannsmission um die Feier für all die Seeleute, deren Schiffe über die Weihnachtstage im Hamburger Hafen festliegen. Dann stehen nämlich ausnahmsweise alle Kräne still. Die Leiterin der Seemannsmission weiß genau: Diese Hafenruhe ist eine Zeit, in der auch den härtesten Fahrensmann die große Sehnsucht nach Heimat oder Familie überfällt.Die Wochen bis zum Heiligabend hat ein NDR-Team die Leiterin der Bordbetreuung und ihre Mitarbeiter bei ihrer anstrengenden Arbeit begleitet. Es ist dabei, wenn die Diakonin an Bord der großen Containerschiffe auf den letzten Seemeilen vor Hamburg und am Liegeplatz im Hafen mit den Mannschaften Kontakt aufnimmt und bei Problemen berät. Und ebenso, wenn sie kranke Seeleute im Krankenhaus besucht. Für die ist sie 'der Engel der Matrosen'In den Tagen vor Heiligabend werden viele Tüten mit Geschenken fertig. Die müssen Maike Puchert und ihre Helfer dann am 24. Dezember bis zum Einbruch der Dunkelheit abgeliefert haben, ein Wettlauf gegen die Uhr. Denn schon wartet das große Weihnachtsfest mit Kerzenschein und Nordmanntanne auf die Helfer. Von einer besinnlichen Weihnacht ist bei ihnen jetzt noch nichts zu spüren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Gott und die Welt Regie: Manfred Uhlig

