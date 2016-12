tagesschau24 02:02 bis 02:32 Reportage Reise durch den Ostseewinkel Winterwunderland zwischen Danzig und St. Petersburg Reise durch den Ostseewinkel - D 2012 Live TV Merken Winterwunderland zwischen Danzig und St. Petersburg Die Reise durch die Winterwelt des nordöstlichen Europa beginnt in der 'polnischen Sahara', einer Dünenlandschaft in der Nähe von Danzig. Sie geht weiter in die alte Hansestadt Gdansk, wie sie heute heißt. Dort ist es ruhig geworden in den Altstadtgassen, das Eis der Mottlau hält die Schiffe fest im Griff. In Rückblenden feiert der Film noch einmal das 1000-jährige Jubiläum der Stadt im Sommer 1997. Die nächste Station ist Königsberg oder besser gesagt Kaliningrad. Rund um den wieder errichteten Dom ist eine Stadt entstanden, die seltsam gesichtslos blieb. Auch hier wird in Rückblenden an das zerstörte Königsberg erinnert. Über die verschneiten Hafflandschaften und Nidden auf der Kurischen Nehrung geht die Reise weiter nach Memel oder litauisch Klaipeda. Die Hafenstadt an der Dange hat eine rasante Entwicklung durchgemacht, wie auch hier ein Blick in die Vergangenheit zeigt. Die letzte Etappe ist das vorweihnachtliche St. Petersburg, eine Stadt im verschwenderischen Lichterglanz rund um den Weihnachtsmarkt auf dem Ostrowskij Platz. Thema: Winterzauber WDR 21.30 Aus der Reihe "WDR Weltweit" Winter in der Mongolei Eine WELTWEIT-Reportage von Ina Ruck Die Mongolei ist viermal so groß wie Deutschland, hat aber weniger Einwohner als Berlin. Durchquert man das Land, geht es fast nur durch die Wüste Gobi, tagelang. ARD-Korrespondentin und WELTWEIT-Reporterin Ina Ruck und ihr Team sind auf dem Weg zu den Nomadenfamilien der Gobi. Die Menschen hier leben in Jurten. Vor Kälte schützen die kaum. Bei minus 30 Grad und heftigem Wind macht das deutsche TV-Team in der ersten Nacht kein Auge zu, und dann kommt auch noch Sturm auf - die Jurte zerbricht, die dicken Zeltplanen reißen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Nachbarn Regie: Barbara Mai