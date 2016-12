RTL NITRO 19:20 bis 20:15 Krimiserie Law & Order: UK Geschmiert GB, USA 2010 HDTV Live TV Merken Der Polizist Ronnie Brooks und sein Kollege Jimmy Valentine geben vor, im Drogenmilieu tätig zu sein, um dadurch den Dealer Shahid Nafoor zu entlarven. Doch bei einem geheimen Treffen in einem Parkhaus gerät die Situation plötzlich außer Kontrolle: Valentine erschießt Nafoor völlig unerwartet, da dieser angeblich eine Waffe auf ihn gerichtet hat. Doch weder Brooks noch Devlin, der die Drogenübergabe aus sicherer Distanz beobachtet hat, können Valentines Behauptung bestätigen. Während Valentine weiterhin drauf beharrt, aus Notwehr gehandelt zu haben, werden interne Untersuchungen gegen Valentine und Brooks eingeleitet. Dank der Aussage von Shahids Bruder Omar Nafoor erfahren Brooks und Devlin, dass Shahid für den stadtbekannten Drogenboss Clyde Mason gearbeitet hat. Omar glaubt, dass Mason seinen Bruder aus dem Weg räumen lassen wollte, da Shahid vorhatte, Mason an die Polizei zu verraten. Ausgerechnet Jimmy Valentine hat Mason vor sechs Jahren wegen Drogenbesitzes festgenommen. Allerdings kam es nie zu einer Anklage, da die konfiszierten Drogen von damals eines Tages aus der Asservatenkammer bei der Polizei verschwunden sind. Valentine soll schließlich wegen Mordes angeklagt werden, als ihm die Polizei ein verlockendes Angebot macht: Sollte er ihnen wichtige Informationen bezüglich Masons Aufenthaltsort preisgeben, muss er sich vor Gericht nur wegen Totschlags verantworten. Doch Valentine lehnt den Vorschlag ab, da er eine ganz andere Taktik verfolgt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bradley Walsh (Ronnie Brooks) Jamie Bamber (Matt Devlin) Harriet Walter (Natalie Chandler) Ben Daniels (James Steel) Freema Agyeman (Alesha Phillips) Bill Paterson (George Castle) Robert Glenister (DS Jimmy Valentine/Narrator) Originaltitel: Law & Order: UK Regie: Andy Goddard Drehbuch: Chris Chibnall Kamera: David Luther Musik: Andy Price