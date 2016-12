RTL NITRO 11:15 bis 12:00 Krimiserie Law & Order: UK Abgründe GB, USA 2009 HDTV Live TV Merken Als zwei Jugendliche ein Auto aufbrechen, finden sie zufällig eine männliche Leiche. Da der Wagen in der Nähe des Rotlichtviertels geparkt war und das Opfer, Frank McCallum, mit offener Hose gefunden wurde, gehen die Polizisten Brooks und Devlin davon aus, dass sie dort auf die Täterin stoßen werden. Eine neue Prostituierte aus Irland gerät schließlich ins Visier der Ermittler, nachdem Franks Geldbörse bei ihr gefunden wurde. Diese behauptet allerdings, dass Frank bereits tot im Auto lag und sie ihn lediglich ausgeraubt hat. Als Brooks und Devlin erfahren, dass im Paintball-Center 'Battle Fieldz', in dem Frank gearbeitet hat, falsche Abbuchungen von der Firmenkreditkarte getätigt wurden, ermitteln sie auch in diese Richtung: Josh Pritchard, Franks Chef, leugnet jedoch, die Firma 'Velvet Holdings', der in regelmäßigen Abständen große Summen überwiesen wurden, zu kennen. Bei ihren Recherchen finden die Polzisten heraus, dass "Velvet Holdings" nicht wie zunächst angenommen ein Lieferant des Paintball-Centers ist, sondern von den beiden Edelprostituierten Emma Sandbrook und Kate Barton betrieben wird. Als dann auch noch Emmas DNS und Spuren ihres seltenen Lippenstifts in Franks Wagen gefunden wird, ist der Fall gelöst. Die Staatsanwälte James Steel und Ashley Phillips haben zwar Beweise gegen Emma, allerdings ist ihnen das Motiv für ihre Tat unklar. Dennoch sind sie sich sicher, dass Emma wegen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt wird, bis diese völlig überraschend ein Geständnis ablegen möchte... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bradley Walsh (Ronnie Brooks) Jamie Bamber (Matt Devlin) Harriet Walter (Natalie Chandler) Ben Daniels (James Steel) Freema Agyeman (Alesha Phillips) Bill Paterson (George Castle) Riyan Bissessar (Keisha) Originaltitel: Law & Order: UK Regie: Omar Madha Drehbuch: Chris Chibnall Kamera: David Luther Musik: Andy Price