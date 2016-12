RTL NITRO 06:55 bis 08:10 Western Gold aus Nevada USA 1954 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Nachdem Andy Martin in Goldfield, Nevada, auf seinen ehemaligen Geschäftspartner Pete Menlo trifft, tun sich plötzlich neue Perspektiven auf. Die beiden wollen eine Goldmine in Nevada ausrauben und sich nie wieder über die Zukunft Gedanken machen. Schnell merken sie aber, dass sie mit ihrem Plan nicht alleine sind: Der hinterlistige Gangster Bannon will die Mine ebenfalls für sich erobern und scheint die besseren Karten zu haben. Wer wird sich das Gold aus Nevada sichern? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lex Barker (Andy Martin) Mala Powers (Nevada Wray) Howard Duff (Pete Menlo) William Demarest (Jackpot Wray) John McIntire (Bannon) Leo Gordon (Drake) Dayton Lummis (Geraghty) Originaltitel: The Yellow Mountain Regie: Jesse Hibbs Drehbuch: Russell Hughes, George Zuckerman, Robert Blees Kamera: George Robinson Musik: Henry Mancini, Herman Stein, Stanley Wilson Altersempfehlung: ab 12