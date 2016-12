SWR 04:30 bis 05:15 Show Sag die Wahrheit - Die SWR Rateshow XL D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken In dieser ganz besonderen Ausgabe von Sag die Wahrheit wird ein ganz großer Bogen gespannt - von den zarten Anfängen vor 13 Jahren bis heute haben wir uns durch das Archiv gewühlt und die schönsten, spannendsten und witzigsten Momente zusammengetragen. Mal schauen, ob das Rateteam rund um Smudo, Kim Fisher, Pierre M. Krause und Ursula Cantieni dabei auch über sich selbst lachen kann? Gespannt sein darf man auch auf den Überraschungsgast, der zusammen mit den Ratefüchsen die echten Kandidaten unter den Schwindlern entlarven muss. Nicht einfach diesmal, denn nur einer der drei Herren in Runde eins ist ein Ballonkünstler oder sollte man besser sagen ein Künstler in einem Ballon? Und in der zweiten Runde trainiert nur eine der drei Damen Sänger und Sängerinnen für die Opernbühne. Hat das Rateteam da noch Töne? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Michael Antwerpes Gäste: Gäste: Kim Fisher, Ursula Cantieni, Pierre M. Krause, Smudo Originaltitel: Sag die Wahrheit - Die SWR Rateshow XL

