Gefragt - Gejagt XXL mit Alexander Bommes D 2016

Jetzt gehen die Quizprofis in der Prime-Time auf die Jagd! Der beliebte Moderator Alexander Bommes präsentiert die XXL-Ausgabe des erfolgreichen ARD-Vorabendquiz' "Gefragt Gejagt". Dafür stellen sich acht deutsche Promis dem nervenaufreibenden Duell mit dem Jäger. Mit dabei sind unter anderem ZDF-Moderatorin Dunja Hayali und ZDF-Fernsehmoderator Mitrin Sirin, Schauspielerin Gesine Cukrowski, Welt- und Europameisterin Nadine Angerer und Star-Koch Steffen Henssler wird auch zum "Gejagten". Insgesamt stellen sich vier Promi-Teams der Herausforderung, Geld für den guten Zweck zu erspielen. Doch dabei stellt sich ihnen einer gnadenlos in den Weg: der Jäger ein Quiz-Profi, der fast alles weiß. Gegen wen werden die Promis antreten müssen? Den "Bibliothekar", der das komplette Internet auswendig gelernt hat? Oder den "Besserwisser", Rekordnationalspieler bei der Quizeuropameisterschaft? Auch mit dem "Gigant" ist nicht zu spaßen mit einem Vater aus der Kurpfalz liegt ihm die Jagdleidenschaft quasi im Blut. Oder müssen sich die Teams vor dem "Quizgott" in Acht nehmen: Bei seiner Einschulung weinte seine Mutter aus Angst, er könnte mittags bereits mit dem Abitur nach Hause kommen. Vier Promiteams im Duell gegen einen Jäger das erwartet die Zuschauer an diesem spannenden Quizabend bei "Gefragt Gejagt".

Moderation: Alexander Bommes
Gäste: Dunja Hayali (ZDF-Moderatorin), Mitri Sirin (Fernsehmoderator), Gesine Cukrowski (Schauspielerin), Christian Berkel (Schauspieler), Antoine Monot Jr. (Schauspieler), Nadine Angerer (Fußball-Welt- und -Europameisterin), Stefan Kretzschmar (Ex-Handballprofi)