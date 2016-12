SWR 11:15 bis 12:45 Musik Musikalische Reise durch das winterliche Südtirol ... durch das winterliche Südtirol D 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Markus Brock geht in dieser "Musikalischen Reise" im winterlichen Südtirol auf Entdeckungstour. Im Mittelpunkt dieser Folge steht das urige Ahrntal in Südtirol. Die Gegend um die ehemalige Bischofsstadt Bruneck wird von 80 Dreitausendern umrahmt und hat sich durch seine Abgelegenheit eine intakte Natur bewahrt - für viele Bergfreunde ist sie noch immer ein Geheimtipp und viele Geschichten ranken sich um die Schnitzkunst und wertvolle Mineralien. Weiter erkundet Markus Brock die Seiser Alm, das Passeiertal, den Ritten bei Bozen und die Gegend um Kastelruth. Markus Brock trifft auf seiner Musikalischen Reise u. a. Norbert Rier, den Chef der Kastelruther Spatzen, Hubert Tumler, den Bandleader der Südtiroler Spitzbuam und lernt auf dem Baumannhof in Signat bei Mali Höller die südtiroler Bergbauernküche kennen. Der Baumannhof ist noch ein echter Buschenschank im Familienbetrieb. Für die Speisen verwendet Mali Höller fast nur selbst erzeugte Produkte. Neben der typischen südtiroler Brotzeit (Marende) mit Kaminwurzen, Speck und Käse, gibt es Käseknödel, Rippelen, Surfleisch oder Hauswurst. Malis Spezialität sind die selbstgemachten Schlutzkrapfen. Zum Nachtisch empfehlen sich Strauben oder Apfelküchelen. Musikalisch begleitet wird Markus Brock von den Kastelruther Spatzen, Eva Maria, den Südtiroler Spitzbuam, Grazziano, den Feldbergern und vielen anderen Künstlern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Markus Brock Gäste: Gäste: Kastelruther Spatzen, Eva Maria, Südtiroler Spitzbuam, Grazziano, Die Feldberger Originaltitel: Eine musikalische Reise