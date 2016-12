SWR 06:15 bis 07:45 Komödie Weihnachtsmann gesucht D 2002 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Mit allen Tricks versucht der geschiedene Zoohändler Johannes, seine frühere Frau wieder für sich zu gewinnen: Zwecklos, die Steuerberaterin Marion will von ihrem verschrobenen Exgatten nichts mehr wissen. Bis Johannes sich plötzlich für den kleinen Sascha engagiert, der in ihm den leibhaftigen Weihnachtsmann sieht. Es weihnachtet sehr, doch für den muffeligen Zoohändler Johannes gibt es keinen Grund zum Feiern. Johannes wohnt Tür an Tür mit seiner über alles geliebten Exfrau Marion, die seit der Scheidung eine hässliche Trennmauer ins gemeinsame Wohnzimmer hat einziehen lassen. Mit List, Tücke und Zuckergebäck versucht Johannes die Verflossene wieder zu umgarnen, doch die viel beschäftigte Steuerberaterin schmiedet bereits Zukunftspläne mit dem Kinderarzt Hans-Peter. In dieser ausweglosen Situation bekommt Johannes Hilfe von unerwarteter Seite. Als seine Aushilfe Konstantin sich den Fuß verstaucht, muss der vom Liebeskummer gebeutelte Johannes zähneknirschend ins Nikolauskostüm schlüpfen, um dessen abendliches Engagement als Weihnachtsmann zu übernehmen. Als Johannes missgelaunt von Tür zu Tür pilgert, um seinen Spruch herunterzuleiern, geschieht das Wunder: Er ist plötzlich der Weihnachtsmann höchstpersönlich. Aber das bemerkt nur der kleine Sascha, der sich von ganzem Herzen wünscht, Johannes möge seinen verschwundenen Vater wiederfinden. Als Sascha nicht locker lässt, beobachtet Marion verwundert die Annäherung zwischen ihrem sonst so unnahbaren Exmann und dem lebhaften kleinen Jungen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christoph Waltz (Johannes) Barbara Auer (Marion) Pasquale Aleardi (Phillip) Nikita Wokurka (Sascha) Julia Stinshoff (Ellen) Guntbert Warns (Hans-Peter) Nils Nelleßen (Konstantin) Originaltitel: Weihnachtsmann gesucht Regie: Uwe Janson Drehbuch: Sophia Krapoth Kamera: Philipp Timme Musik: Oliver Biehler Altersempfehlung: ab 6