TLC 04:30 bis 04:50 Dokusoap Verliebt, verlobt, verhaftet Gold-Oma auf Brautschau USA 2011 Merken Als Wittwer Elden die einige Jahre ältere Shirley Cassara kennenlernt, glaubt er, die Frau fürs Leben gefunden zu haben. Schon nach wenigen Monaten heiraten die beiden und ziehen auf ihren Wunsch in eine teure Villa. Elden schwebt auf Wolke sieben, doch die Masken fallen schnell: Die reizende Shirley verwandelt sich in eine zänkische Frau und tyrannisiert Elden, bis er die Scheidung einreicht. Während des Trennungsjahres räumt Shirley seine Bankkonten ab, verkauft seinen Besitz und treibt Elden in den Ruin. Der verzweifelte Mann lässt schließlich Nachforschungen anstellen: Shirley hat neben ihm zehn weitere Ehemänner, die sie ebenfalls um Geld und Immobilien gebracht hat. Die feine, ältere Dame wird schließlich wegen Serien-Bigamie und Betrug angeklagt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Who the (Bleep) Did I Marry?

