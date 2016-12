TLC 23:00 bis 23:55 Dokumentation Mörderische Affären Frauen auf Abwegen USA 2013 Merken Susan und Joe Gigliotti führen ein nahezu perfektes Leben in Mays Landing, New Jersey. Sie sind finanziell gut gestellt, haben eine liebende Familie und einen grossen Freundeskreis. Doch Susan schiebt ihren armen Gatten aufs Abstellgleis, als sie in Richard DeBow einen neuen Liebhaber findet. Und da eine Affäre nicht genug ist, geht sie weiter auf die Jagd bis sie schliesslich ihrem Traumprinzen Shelton Marsh begegnet. Susan ist überzeugt, dass sie all ihre Männer im Griff hat. Doch einer der Gehörnten verursacht ein Blutbad. Auch Veronica Paz spielt mit dem Feuer, als sie sich einen schönen jungen Lover ins Bett holt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Faisal Ahmed (2013) Jenny Beverly (Karrie) Michael Carioscia (Detective 1) Gabriela Duarte (Veronica Paz) Richard Evans (Teen) Jose Alejandro Santillan (Diego Gonzales) Johnny Sibilly (Spa Attendant) Originaltitel: Deadly Affairs Drehbuch: Walker Lamond