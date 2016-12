TLC 11:50 bis 12:20 Dokusoap Cake Boss: Buddys Tortenwelt Der Bart ist NICHT ab USA 2013 Merken In Carlo's Bakery ist man auf sämtliche Kundenwünsche vorbereitet - und diesmal soll es eine Torte sein, der ein Schnurrbart wächst. Da Buddys Schwester nie im Leben einen schnurrbärtigen Mann geküsst hat, fragt sie Ralph, der jedoch etwas zögert. Die größte Herausforderung steht dem "Cake Boss" aber noch bevor: Für die Erstkommunion seines Sprösslings Buddy Junior möchte der Spitzenbäcker natürlich die perfekte Torte auf die Festtafel bringen. Doch seine Arbeit in der Backstube wird von seiner höchst kritischen Familie mit Argusaugen überwacht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anthony Bellifemine (Himself - Buddy's Cousin) Originaltitel: Cake Boss