TLC 06:35 bis 07:00 Dokusoap Cake Boss: Buddys Tortenwelt Die Weihnachts-Überraschung USA 2009 Merken Drag Queen Miss Richfield 1981 kommt in voller Maskerade in Buddys Bäckerei, um den Chef persönlich zu sprechen. Der ist etwas überrascht, einen riesigen Kerl in Frauenkleidern zu sehen, kann sich für den ausgefallenen Auftrag aber doch erwärmen: Miss Richfield will zum Höhepunkt einer Christmas-Party im Tannenbaum-Kostüm aus der Torte springen! Der zweite Weihnachtskuchen dieser Episode soll zu einem Fest voller hübscher Frauen gebracht werden. Diese Lieferung will Cousin Anthony natürlich gern übernehmen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Cake Boss