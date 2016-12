kabel1 classics 10:20 bis 12:00 Trickfilm Drachenzähmen leicht gemacht 2 USA 2014 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Auf Berk herrscht Frieden zwischen Drachen und Menschen. Hicks und Ohnezahn sind immer noch unzertrennlich und unternehmen viele Erkundungstouren. Auf einem ihrer Ausflüge hören sie von dem Eroberer Drago, der sich eine Armee aus abgerichteten Drachen aufgebaut hat. Hicks will ihn finden, um ihn vom friedlichen Miteinander zwischen Drachen und Menschen zu überzeugen. Zu Beginn seiner Reise ahnt er nicht, in was für ein gefährliches Abenteuer er und Ohnezahn geraten werden ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Daniel Axt (Hicks der Hüne) Dominic Raacke (Haudrauf der Stoische) Emilia Schüle (Astrid Hofferson) Tim Sander (Rotzbakke Jorgenson) Hannes Maurer (Fischbein Ingerman) Originaltitel: How to Train Your Dragon 2 Regie: Dean DeBlois Drehbuch: Dean DeBlois Musik: John Powell Altersempfehlung: ab 6