kabel1 classics 05:50 bis 07:15 Familienfilm Schneefrei USA 2000 Als die Schule wegen eines Schneesturms geschlossen bleibt, sind die Kinder von Syracuse vor Freude außer sich. Der 15-jährige Hal will den schulfreien Tag nutzen, um dem Mädchen seiner Träume endlich seine Liebe zu gestehen. Was macht es denn schon, dass Claire, der hübsche und beliebte Schwarm der Highschool, überhaupt keine Notiz von Hal nimmt? Dieser Tag wird sein Leben für immer verändern - wenn auch nicht so wie geplant ... Schauspieler: Chris Elliott (Roger, Schneepflugfahrer) Mark Webber (Hal Brandston) Jean Smart (Laura Brandston) Chevy Chase (Tom Brandston) Zena Grey (Natalie Brandston) Iggy Pop (Mr. Zellweger) Pam Grier (Tina) Originaltitel: Snow Day Regie: Chris Koch Drehbuch: Will McRobb, Chris Viscardi Kamera: Robbie Greenberg Musik: Steve Bartek