Nick 19:45 bis 20:10 Kinderserie School of Rock Band ohne Namen USA 2016 Merken Mr. Finn arrangiert ein Probespiel für den ersten Auftritt der Band. Die ganze Klasse ist scharf auf darauf und nicht einmal die Tatsache, dass es sich um ein Probespiel für einen Gig bei dem Kindergeburtstag der 7-jährigen Alison handelt, kann ihre Begeisterung bremsen. Als es aber darum geht, einen Namen für die Band zu finden, bricht die Band auseinander. Zack und Freddy nennen sich "Smog-Check" und Lawrence, Summer und Tomika heißen "Summer und die Timewarps". Das Problem ist: Alison möchte, dass nur eine Rockband auf ihrer Party spielt und würde sie kurzerhand durch Prinzessin Oliviana ersetzen, sollte es zu Komplikationen kommen. Auf Mr. Finn wartet also jede Menge Arbeit, um seine zerstrittene Band wieder zu vereinen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tony Cavalero (Dewey Finn) Damarion Hall (Classmate) Ricardo Hurtado (Freddy) Ruby Imes (Classmate) Kira Kosarin (Princess Oliviana) Lance Lim (Zack) Thailer Lucas (Classmate) Originaltitel: School of Rock Regie: Michael J. Shea Drehbuch: Kevin Jakubowski, Mike White Musik: Gabriel Mann Altersempfehlung: ab 6