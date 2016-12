Super RTL 15:50 bis 18:00 Trickserie Dragons - Auf zu neuen Ufern Der neue Dagur / Der Höhlenbrecher / Ein wahrer Anführer / Der Klügere gibt nach / Die Grimm-Egel / USA 2015 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Hicks will sich allein mit Ohnezahn auf die Suche nach Viggo begeben, doch leider fallen die beiden auf eine List der Drachenjäger herein und können sich nur mit Mühe und Not auf eine Insel retten. Ohnezahn geht es schlecht, denn er ist verwundet und zu allem Überfluss taucht plötzlich auch noch Dagur auf. Doch der scheint sich geändert zu haben. 2. Geschichte: Die Feuerwurm-Königin bittet Hicks und die anderen Drachenreiter um Hilfe, denn ihr Nest wird von unbekannten Kreaturen angegriffen, die seltsame Kräfte besitzen. Eine Herausforderung, die die Zusammenarbeit der Freunde erfordert. 3. Geschichte: Während Hicks und Astrid auf Erkundungsflug sind, sollte eigentlich Fischbein dafür sorgen, dass Rotzbakke und die Zwillinge nicht allzu viel Unsinn anstellen, doch gerade das ist ihre Lieblingsbeschäftigung. Fischbein gelingt es nicht, sie davon abzuhalten, den letzten Rest vom Riesenhafter Albtraum-Gel für ihre Spielchen zu verwenden. Damit haben sie die Verteidigungsmöglichkeit der Drachenklippe entscheidend geschwächt. Als Hicks zurückkommt, ist er sehr enttäuscht von Fischbein. Nun möchte Fischbein unbedingt beweisen, dass er ein wahrer Anführer sein kann. 4. Geschichte: Rotzbakkes Vater Kotzbakke ist genauso störrisch wie Hicks Vater Haudrauf. Als Kotzbakke dann von einem mysteriösen Drachen angegriffen wird, eilen ihm Oberhaupt Haudrauf, Hicks und Rotzbakke zu Hilfe. Hinderlich ist nur, dass die beiden dickköpfigen Väter ganz andere Ansichten davon haben, wie der unbekannte Drache zu bekämpfen ist. 5. Geschichte: Hicks lässt sich von seinen Freunden überreden, Urlaub zu machen, damit sie und ihre Drachen mal wieder Kraft tanken können. Dazu fliegen die Drachenreiter zu einer scheinbar herrlichen Insel, die jedoch einen wilden Effekt auf die Drachen zu haben scheint. 6. Geschichte: Hicks und seine Freunde finden heraus, dass sich Fischbein und Heidrun regelmäßig Briefe schreiben. Sofort schlagen sie ihr vor, sich den Drachenreitern anzuschließen. Heidrun nimmt das Angebot auch dankend an, aber ihr Drache Windfang scheint sich nicht in die Drachenreitergruppe integrieren zu wollen. Schweren Herzens entscheidet Heidrun, Berk wieder zu verlassen, doch da hat Fischbein eine geniale Idee. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: DreamWorks Dragons - Race to the Edge Altersempfehlung: ab 6