Super RTL 06:05 bis 07:10 Trickfilm Thomas und seine Freunde - König der Schienen GB 2013 Stereo HDTV Die kleine Lokomotive Thomas erlebt gemeinsan mit ihren Freunden eine Menge Abenteuer. In ihrer Heimat, dem Bahngelände von Sodor ist immer etwas los. Heute sind Thomas und seine Freunde ganz besonders aufgeregt: Der Graf von Sodor hat seinen Besuch angekündigt. Doch der Graf kommt nicht allein, er bringt seinen privaten Motor Stephen mit. Als Stepehen plötzlich verschwindet, setzen Thomas und die anderen Loks alles daran ihren neu gewonnen Freund wiederzufinden. Während ihrer Suche stoßen sie auf einige Geheimnisse von Sodor. Originaltitel: Thomas & Friends: King of the Railway Regie: Rob Silvestri Drehbuch: Andrew Brenner Musik: Peter Hartshorne, Robert Hartshorne