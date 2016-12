RTS Un 14:45 bis 16:15 Sonstiges Joséphine, ange gardien Le miroir aux enfants F, B, CH 1997 Stereo Untertitel Merken Joséphine va répondre à l'appel désespéré d'Alice, une jeune patineuse de 10 ans, dont la mère a décidé, coûte que coûte, d'en faire une championne. L'aveuglement et l'obstination de cette mère vont donner du fil à retordre à l'ange gardien... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mimie Mathy (Joséphine) Alain Doutey (Alfredo Paoli) Delphine Serina (Lila Paoli) Saïfi Ghoul (Sébastien Paoli) Eric Taraud (Gilles) Sophie Tellier (Aurore) Fabien Richard (Jérôme (as Fabian Richard)) Originaltitel: Joséphine, ange gardien Regie: Nicolas Cuche Drehbuch: Nicolas Cuche, Eric Taraud, Laurent Chouchan, Michel Lengliney, Philippe Niang Musik: Didier Vasseur