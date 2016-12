RTL Plus 20:15 bis 21:00 Arztserie Dr. Stefan Frank - Der Arzt, dem die Frauen vertrauen Lebendig eingemauert D 1999 Stereo Merken Das Ehepaar Lisa und Rainer Stoll ist überglücklich, denn Lisa erwartet ihr erstes Baby, und Rainer hat endlich wieder Arbeit als Kranführer auf einer großen Baustelle gefunden. Aus Angst, den ersehnten Job nicht zu bekommen, hat Rainer der Firma allerdings seine schwere Zuckerkrankheit verschwiegen. Ein Zufall führt Stefan und Irene genau zu dem Zeitpunkt an der Baustelle vorbei, auf der Rainer tätig ist, als dieser gerade infolge eines Zuckerschocks ohnmächtig wird und vom Kran in eine frisch betonierte Fläche stürzt. Ein Stahlrohr durchbohrt dabei Rainers Bein. Geistesgegenwärtig hilft Stefan, den Kranführer aus dem sich verhärtenden Beton zu bergen. Dann lässt Stefan den Verletzten sofort in die Waldner-Klinik bringen, wo er ihn gemeinsam mit Dr. Reinhardt operiert. Als Lisa vom Unfall ihres Mannes erfährt, setzen auf Grund der Aufregung plötzlich die Wehen bei ihr ein... Und auch ein weiterer Fall nimmt Dr. Frank in Anspruch: Die 14-jährige Isabell hat sich auf einer Ferienreise mit Hepatitis angesteckt. Als sich ihr Zustand dramatisch verschlechtert, rät Dr. Winter dringend zu einer Lebertransplantation. Stefan ist überrascht, als es Dr. Winter tatsächlich gelingt, binnen kürzester Zeit ein Spenderorgan für Isabell zu beschaffen. Obgleich die Transplantation gelingt und Isabells Leben gerettet ist, bleibt bei Stefan ein ungutes Gefühl, was die fragwürdige Herkunft der Spenderleber anbelangt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sigmar Solbach (Dr. Stefan Frank) Erna Wassmer (Martha Brunnacker) Alfons Biber (Louis Brunnacker) Christiane Brammer (Marie-Luise Flanitzer) Peter Rappenglück (Alfons) Daniela Strietzel (Dr. Susanne Berger) Dorothée Reize (Dr. Ruth Waldner) Originaltitel: Dr. Stefan Frank - Der Arzt, dem die Frauen vertrauen Regie: Hans-Jürgen Tögel Drehbuch: Marc Rosenberger