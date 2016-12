Sat.1 17:35 bis 19:55 Komödie Kevin - Allein in New York USA 1992 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Wieder verreisen die McCallisters an Weihnachten - und wieder bleibt der kleine Kevin auf der Strecke: Er verwechselt auf dem Flughafen einen Fremden mit seinem Vater und landet in New York statt im sonnigen Miami. Dort trifft er auf alte Bekannte: die Ganoven Harry und Marv, die mit dem Knirps noch eine Rechnung offen haben ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Macaulay Culkin (Kevin) Joe Pesci (Harry) Daniel Stern (Marvin) Catherine O'Hara (Kate) John Heard (Peter) Devin Ratray (Buzz) Hillary Wolf (Megan) Originaltitel: Home Alone 2: Lost in New York Regie: Chris Columbus Drehbuch: John Hughes Kamera: Julio Macat Musik: John Williams Altersempfehlung: ab 6