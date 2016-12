Sat.1 05:55 bis 08:05 Trickfilm Cars USA 2006 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Lightning McQueen will um jeden Preis den legendären Piston-Cup gewinnen. Durch einen dummen Zufall verliert der ehrgeizige Flitzer auf dem Weg zum entscheidenden Rennen jedoch die Orientierung. Er landet im Städtchen Radiator Springs und ruiniert versehentlich die Hauptstraße. Doc Hudson, Oberhaupt und Richter der Stadt, verdonnert ihn dazu, die Straße komplett neu zu asphaltieren. Lightning bleibt nichts weiter übrig, als sich für eine Weile in dem Provinzkaff einzurichten ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Daniel Brühl (Lightning McQueen) Bettina Zimmermann (Sally) Friedrich Schönfelder (Doc Hudson) Reinhard Brock (Hook) Rick Kavanian (Luigi) Marcantonio Moschettini (Gudio) Sandra Schwittau (Flo) Originaltitel: Cars Regie: John Lasseter Drehbuch: Don Fegleman, John Lasseter, Joe Ranft, Kiel Murray, Phil Lorin, Jorgen Klubien Kamera: Jeremy Lasky, Jean-Claude Kalache Musik: Randy Newman