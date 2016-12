WDR 19:30 bis 20:00 Magazin Lokalzeit extra - Im Einsatz für andere D 2016 2016-12-27 10:35 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Ohne sie würde vieles in Nordrhein-Westfalen nicht funktionieren. Sie setzen sich selbstlos ein für andere. Und das Alles in ihrer Freizeit und alles ohne Geld dafür zu bekommen: die Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler. Laut Familienministerium engagieren sich in NRW 41% Prozent freiwillig und ehrenamtlich - also, fast jeder zweite. In der Lokalzeit im WDR Fernsehen sagen wir diesen Menschen jeden Monat "Danke" und schauen auf ihre Arbeit und das Engagement, das hinter jedem Ehrenamt steckt. Dafür verleihen wir den "Ehrwin des Monats". Am 2. Weihnachtstag widmen wir von 19.30-20.00 Uhr eine Sondersendung dem Thema "Ehrenamt" und vor allem den fleißigen Helfern. Eine halbe Stunde lang stellen wir die Menschen vor, die sich in NRW ehrenamtlich für andere einsetzen und verleihen - mit Unterstützung von WDR Intendant Tom Buhrow - den Zuschauer-Preis "Ehrwin des Jahres". In Google-Kalender eintragen Moderation: Anne Willmes Originaltitel: Lokalzeit extra