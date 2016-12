WDR 11:15 bis 12:00 Show Wat is dat schön hier! Entdeckungen mit Becker, Beikircher und Mittelkötter D 2007 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Was passiert, wenn Kabarettisten sich hinaus ins wirkliche Leben wagen? Lioba Albus alias Mia Mittelkötter, Jürgen Becker und Konrad Beikircher sind im Ruhrgebiet unterwegs. Jürgen Becker, begeisterter Paddler, verlässt sein geliebtes Rheinland, um an der Ruhr zu campen. Mit seinem Lanz Bulldog Trecker mischt er einen Campingplatz auf. Er stört die heilige Mittagsruhe und bringt mit seiner rheinischen Mentalität die Westfalen zum kochen ... und nicht nur weil er ihre Frauen vom Spülen abhält. Lioba Albus alias Mia Mittelkötter freut sich auf Klatsch und Tratsch im Laden von Elli Altegoer. Bei einem Tässchen Kaffee wird hier so richtig über das andere Geschlecht hergezogen. Irmchen hat schon drei Männer überlebt und sucht nun den vierten. Karin meint es gut und rät ihr, öfters mal ne Runde auf dem Friedhof zu drehen, da laufen viele Witwer rum. Auf ihrem Heimweg kommt Mia mit ihrem Fahrrad an einer Gruppe Oldtimer-Fans vorbei, die mit ihren Frauen Picknick machen und ihre Autos streicheln. Als Fachfrau fürs Putzen interessiert sie sich natürlich fürs Polieren. Ob die Männer zuhause auch so fleißig sind? Konrad Beikircher hat es lieber ein wenig gediegener. Von Natur aus neugierig und interessiert an Geschichte des Landes, besucht er am Rande des Ruhrgebiets auf Burg Hohenlimburg Prinz Maximilian von Bentheim-Tecklenburg. Er schaut sich ein wenig um und erzählt uns Geschichten rund um die Burg. So wurde der Kölner Erzbischof Engelbert von Berg einst von Graf Friedrich von Isenberg gemeuchelt und dessen Sohn baute sich vor 700 Jahren diese Burg, um vor den Häschern aus Köln gewappnet zu sein. Nicht nur dass hier ein echtes Schlossgespenst zu Hause ist, es ist auch nett zu erfahren, wie es sich einst die Herrschaften bei Hofe haben gut gehen lassen. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Konrad Beikircher, Jürgen Becker, Mia Mittelkötter Originaltitel: Wat is dat schön hier!