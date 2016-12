RTL Passion 04:15 bis 04:45 Familienserie Alles was zählt Classics D 2011 2016-12-30 05:30 Merken Deniz hat nach der ausschweifenden Party im Loft mit erheblichen Erinnerungslücken zu kämpfen. Sein Bauchgefühl sagt ihm, dass irgendetwas Schlimmes passiert ist und während seiner Arbeit im Zentrum holen die Bilder des Vorabends ihn nach und nach ein. Deniz erinnert sich an einen peinlichen Partymoment nach dem anderen. Als er jedoch auf Jessica trifft, wird ihm schlagartig klar, was er wirklich verdrängt hat. Tom flüchtet zunächst überfordert aus dem Loft, nachdem er von Ingo in Annettes Schlafzimmer erwischt wurde. Während Vanessa glaubt, dass Tom mit Annette geschlafen hat, ist auch Ingo mit der Situation überfordert. Als Tom dann auch noch mitbekommt, wie Annette ihn vor Ingo als vollkommen unerotisch darstellt, brennen bei Tom die Sicherungen durch. Trotzig behauptet er vor Annette, dass sie miteinander geschlafen haben. Isabelle reagiert verletzt, als Ben kurzfristig ihr Training absagt, da Roman wieder Katja trainieren soll. Aufgebracht will sie sich darüber bei Maximilian beschweren, doch der hat dafür keine Zeit. Er wird Essen kurzfristig für einige Wochen verlassen. Isabelle erkennt frustriert, dass sie vorübergehend auf ihren Verbündeten in der Steinkamp-Familie verzichten muss. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Dennis Grabosch (Roman Wild) André Dietz (Ingo Zadek) Daniel Aichinger (Dr. Axel Schwarz) Sam Eisenstein (Marian Öztürk) Igor Dolgatschew (Deniz Öztürk) Originaltitel: Alles was zählt Classics Regie: Jörg Mielich Drehbuch: Sarah Höflich, Katrin Esser

