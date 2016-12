RTL Passion 22:25 bis 23:15 Krimiserie Hinter Gittern - Der Frauenknast Jenseits von Afrika D 2005 2016-12-27 06:25 Merken Wilhelmina soll in ihr Heimatland abgeschoben werden. Glücklicherweise kann Johnnys Angebot eines Kirchenasyls Schlimmeres vorerst verhindern. Johnny und Wilhelmina kommen sich in diesen turbulenten Zeiten näher. Eigentlich wollte Melanie versuchen, Mike zu vergessen, doch dann steht er plötzlich wieder vor den Toren von Reutlitz. Als dann auch noch ein von Mike komponiertes Lied im Radio läuft, kennen Melanies Gefühle kein Halten mehr. Jeannette ist scharf auf den in Reutlitz gelandeten Fallschirmspringer. Doch Paula beschützt den jungen Mann vor Jeannettes Gier. Als Jeannette allerdings mit Erpressung droht, gerät Paula ins Wanken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Barbara Freier (Uschi König (Strauss)) Christiane Reiff (Ilse Wünsche) Karin Oehme (Trude Schiller) Katy Karrenbauer (Christine Walter) Heidi Weigelt (Sybille Mohr) Uta Prelle (Birgit Schnoor) Christine Schuberth (Jeannette Bergdorfer) Originaltitel: Hinter Gittern - Der Frauenknast Regie: Dirk Pientka Drehbuch: Inka Thelen, Uschi Hofmann, Martina Müller, Malte Otten, Ariane Lange Musik: Ludwig Eckmann