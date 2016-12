RTL Passion 20:15 bis 21:00 Serien Mistresses Mit offenen Karten USA, GB 2013 2016-12-26 23:55 Merken Sam steht während der Zeugenbefragung nicht mehr als Alibi für Karen zur Verfügung. Stattdessen behauptet er, mit seiner Mutter Elizabeth Essen gewesen zu sein. Karen ist geschockt und entschließt sich, entgegen dem Rat ihrer Anwältin Natalie, die Wahrheit zu sagen. Josslyn landet mit ihrem Boss Olivier in der Kiste. Das wiederum schockiert Alex. Harry versucht unautorisierterweise, an das Ergebnis des Vaterschaftstests zu gelangen, was jedoch misslingt. Richard und April beschließen, ihren Streit ad acta zu legen und ihre Beziehung fortzusetzen. Richard prescht sogleich vor und rät April, Lucy die Wahrheit über ihren Vater zu sagen. Das will April am nächsten Tag auch tun, doch Lucy ist verschwunden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alyssa Milano (Savannah "Savi" Davis) Yunjin Kim (Karen Kim) Rochelle Aytes (April Malloy) Jes Macallan (Josslyn Carver) Brett Tucker (Harry Davis) Jason George (Dominic Taylor) Erik Stocklin (Sam Grey) Originaltitel: Mistresses Regie: Jeff Bleckner Drehbuch: Josh Reims Kamera: Greg Gardiner Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 12