RTL Passion 11:50 bis 12:15 Familienserie Alles was zählt Classics D 2011 2016-12-26 03:50 Vanessa und Tom gehen sich nach wie vor aus dem Weg. Während Vanessa verletzt ist, darüber dass Tom ihre Gefühle nicht erwidert, ist Tom traurig, dass die Freundschaft zu Vanessa zerbrochen ist. Als Tom Vanessa in seiner Partylaune eine Nachricht auf ihr Handy schickt, macht sich Vanessa wieder Hoffnungen. Doch dann erwischt sie Tom im Bett mit einer anderen Frau, die Vanessa nicht unbekannt ist. Jessica gelingt es, bei dem wütenden Deniz ein gutes Wort für Roman und Marian einzulegen. Roman und Marian sind erleichtert, dass Deniz die Party nicht platzen lässt und Roman und Deniz versöhnen sich. Die Freunde feiern ausgelassen Deniz' Selbstständigkeit. Aber als die Freunde notgedrungen im Loft weiterfeiern müssen, gerät die Party außer Kontrolle. Nachdem Katja die Steinkamps über Meyerhoffs Erpressung aufgeklärt hat, verlässt Meyerhoff aufgebracht das Zentrum. Nun steht Katja jedoch kurz vor der Deutschen Meisterschaft ohne Trainer da. Als einzige Lösung bleibt nur noch Roman, der jedoch nach wie vor sauer auf Katja ist. Schauspieler: Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Dennis Grabosch (Roman Wild) André Dietz (Ingo Zadek) Daniel Aichinger (Dr. Axel Schwarz) Sam Eisenstein (Marian Öztürk) Igor Dolgatschew (Deniz Öztürk) Originaltitel: Alles was zählt Classics Regie: Jörg Mielich Drehbuch: Sarah Höflich, Katrin Esser