RTL Passion 06:25 bis 07:15 Krimiserie Hinter Gittern - Der Frauenknast Hardcore D 2005 Annika muss gezwungenermaßen weiter anschaffen gehen. Als Brock Verdacht schöpft, leugnet Annika aus Angst vor Natascha zunächst alles. Als Brock nicht lockerlassen will, soll Annika ihn auf Nataschas Befehl mit Sex zum Schweigen bringen. Brock nimmt Annikas Angebote jedoch nicht an, denn er will ihr tatsächlich helfen. Wird es ihm gelingen, Annika aus Nataschas Fängen zu befreien? Johnny hat Walter aus dem Bunker befreit, und eigentlich will er jetzt wieder fort. Doch mit Fisch, die ihre Aggressionen nicht im Griff hat, kommt bereits eine neue Aufgabe auf ihn zu. Wird er Fisch besänftigen können? Jeannette erfährt in einem Horoskop, dass ihr das Glück direkt vom Himmel vor die Füße fallen wird. Und tatsächlich: Kurz darauf stürzt ein Fallschirmspringer ausgerechnet direkt über der Knast-Gärtnerei ab. Schauspieler: Barbara Freier (Uschi König (Strauss)) Christiane Reiff (Ilse Wünsche) Karin Oehme (Trude Schiller) Katy Karrenbauer (Christine Walter) Heidi Weigelt (Sybille Mohr) Uta Prelle (Birgit Schnoor) Christine Schuberth (Jeannette Bergdorfer) Originaltitel: Hinter Gittern - Der Frauenknast Regie: Esther Wenger Drehbuch: Henning Köhn, Uschi Hofmann, Julius Grützke, Malte Otten, Olive Musik: Ludwig Eckmann