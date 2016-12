sixx 04:25 bis 04:50 Comedyserie Full House D.J.s gute Tat USA 1991 Merken D.J. möchte sich sozial engagieren und besucht einmal die Woche ältere Menschen im Seniorenheim. Dort freundet sie sich mit Eddie an. Der alte Mann wirkt noch quickfidel und D.J. beschließt, mit ihm eine Hundeschau im Tannerschen Garten zu organisieren. Mitten in die Veranstaltung platzt Eddies Pflegerin, die D.J. die Wahrheit über den Gesundheitszustand ihres alten Freundes offenbart. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Stamos (Jesse) David Coulier (Joey) Bob Saget (Danny Tanner) Candace Cameron ("D.J." Tanner) Jodie Sweetin (Stephanie Tanner) Mary-Kate Olsen (Michelle Tanner) Ashley Olsen (Michelle Tanner) Originaltitel: Full House Regie: Joel Zwick Drehbuch: Marc Warren, Jeff Franklin, Dennis Rinsler Kamera: J. Bruce Nielsen Musik: Jesse Frederick, Bennett Salvay

